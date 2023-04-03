Alan İssifou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan İssifou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan İssifou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alan İssifou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alan İssifou 9 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alan İssifou Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına - tarihinde katılmıştır. Alan İssifou'nin Paris FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alan İssifou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alan İssifou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alan İssifou şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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