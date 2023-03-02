Alan Julian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Julian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Julian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Julian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Julian 11 Mart 1983 tarihinde Ashford şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Alan John Julian şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Julian Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 29 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Alan Julian'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Julian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Julian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Julian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Julian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Brentford

8 Şubat 2005 yılında Stevenage

1 Temmuz 2008 yılında FC Gillingham

1 Temmuz 2011 yılında Stevenage

1 Temmuz 2012 yılında Newport County

1 Temmuz 2013 yılında Dartford

1 Temmuz 2014 yılında Sutton Utd

22 Ocak 2015 yılında Bromley

16 Şubat 2017 yılında Billericay

29 Eylül 2020 yılında Hampton & Rich.

Alan Julian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Julian şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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