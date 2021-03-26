Alan Kılavuzu Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 5113.05



Meslek Adı : Alan Kılavuzu

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları



Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar



Meslek Grubu : Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler



Meslek Birim Grubu : Seyahat Rehberleri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)



Meslek Tanımı :iş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya yönelik önlemleri uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, kendisine verilen talimatlar doğrultusunda ziyaret alanına uygun hazırlık yapma, alan ziyaretini gerçekleştirme ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılma bilgi ve becerilerine sahip nitelikli kişidir.



Görev ve İşlem Basamakları : Alan Kılavuzu , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG ve çevre koruma önlemlerini uygulamak

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Ziyaret alanına uygun hazırlık yapmak,

d) Ziyaret planını oluşturmak,

e) Ziyaret alanına uygun ekipman hazırlığı yapmak

f) Alan ziyaretini gerçekleştirmek,

g) Ziyaretçileri karşılamak,

h) Ziyaret alanı hakkında tanıtıcı bilgi vermek

i) Ziyareti sonlandırmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Alan Kılavuzu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bilgisayar Bakım Ve Onarım Öğretmeni-Ortaöğretim mesleği için “2320.08” kod olarak kullanılır iken Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar mesleği için “7318.23” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alan Kılavuzu Meslek Kodu “5113.05” olarak belirlenmiştir.