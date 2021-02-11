Alan Kılavuzu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Traktörle Kullanılan Hasat Harman Makineleri Bakım Ve Onarımcısı mesleği için “7233.67” kod olarak kullanılır iken Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Karma Oyunları) mesleği için “2653.41” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alan Kılavuzu Meslek Kodu “5113.05” olarak belirlenmiştir.

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