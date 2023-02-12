Alan Lithgow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Lithgow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Lithgow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Lithgow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Lithgow 12 Mart 1988 tarihinde Bellshill şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Lithgow Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sports Management yapmaktadır. Alan Lithgow, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

East Kilbride FC futbol takımında oynamaktadır. East Kilbride FC takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Lithgow'nin East Kilbride FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Lithgow Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Lithgow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Lithgow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Lithgow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Hearts FC U17

1 Temmuz 2005 yılında Hearts FC U20

1 Şubat 2008 yılında Stirling

30 Haziran 2008 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2008 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2008 yılında Clyde FC

21 Haziran 2011 yılında Dumbarton FC

1 Temmuz 2013 yılında Ayr United

1 Temmuz 2014 yılında Stenhousemuir

1 Temmuz 2015 yılında Airdrieonians

1 Temmuz 2016 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2021 yılında Morton

2 Şubat 2023 yılında East Kilbride

Alan Lithgow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Lithgow şuan East Kilbride FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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