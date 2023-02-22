Alan Mannus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Mannus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Mannus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alan Mannus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alan Mannus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Mannus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Mannus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Mannus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Mannus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Mannus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Mannus 19 Mayıs 1982 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey İrlanda,Kanada uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Mannus Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Platinum One Group yapmaktadır. Alan Mannus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Alan Mannus'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Mannus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Mannus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Alan Mannus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Mannus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Linfield

1 Ekim 2000 yılında Larne FC

1 Aralık 2000 yılında Linfield

1 Ocak 2001 yılında Carrick Rangers

1 Mayıs 2001 yılında Linfield

1 Temmuz 2009 yılında Shamrock Rovers

1 Temmuz 2011 yılında St. Johnstone

1 Temmuz 2018 yılında Shamrock Rovers

Alan Mannus kimdir

Alan Mannus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Mannus şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Alan Mannus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda takımında 12 numaralı formasıyla 6 Haziran 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alan Mannus nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Cristopher Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristopher Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristopher Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristopher Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordan Mceneff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Mceneff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordan Mceneff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Mceneff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vykintas Slivka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vykintas Slivka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vykintas Slivka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vykintas Slivka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Will Patching kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Patching Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Will Patching kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Patching Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi