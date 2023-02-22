Alan Mannus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Mannus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Mannus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Mannus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Mannus 19 Mayıs 1982 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey İrlanda,Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Mannus Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Platinum One Group yapmaktadır. Alan Mannus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Alan Mannus'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Mannus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Mannus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Mannus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Mannus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Linfield

1 Ekim 2000 yılında Larne FC

1 Aralık 2000 yılında Linfield

1 Ocak 2001 yılında Carrick Rangers

1 Mayıs 2001 yılında Linfield

1 Temmuz 2009 yılında Shamrock Rovers

1 Temmuz 2011 yılında St. Johnstone

1 Temmuz 2018 yılında Shamrock Rovers

Alan Mannus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Mannus şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Alan Mannus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda takımında 12 numaralı formasıyla 6 Haziran 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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