Alana seçimi e okul sonuçları açıklandı mı 2020? Alan seçimi ne zaman açıklanacak? E-okul sonuç sorgulama

26 Eylül ile 1 Ekim tarihleri aralığında yapılan işlemlerin ardından alan seçimi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Peki Alana seçimi e okul sonuçları açıklandı mı 2020? Alan seçimi ne zaman açıklanacak? İşte Alan seçimi lise sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları...

SONUÇLAR NE ZAMANA AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları e-Okul Sisteminden 2 Ekim 2020 tarihinde ilan edilecektir.

Yerleştirme işlemleri, OBP (Ortaokul Başarı Puanı) ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yapılacaktır. OBP' nin eşitliği hâlinde sırasıyla, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacaktır. Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de OBP ye göre merkezi sistem ile yerleştirilecektir.

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