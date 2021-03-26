Alansız Ön Lisans Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 9901.01



Meslek Adı : Alansız Ön Lisans

Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler



Meslek Alt Ana Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Meslekler



Meslek Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meslekler



Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meslekler



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Görev ve İşlem Basamakları : Alansız Ön Lisans; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak belirlenmiştir.

Alansız Ön Lisans Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı mesleği için “3113.22” kod olarak kullanılır iken Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri mesleği için “8343.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alansız Ön Lisans Meslek Kodu “9901.01” olarak belirlenmiştir.