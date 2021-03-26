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Alansız Ön Lisans Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Alansız Ön Lisans meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Alansız Ön Lisans meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alansız Ön Lisans Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 9901.01
 
Meslek Adı : Alansız Ön Lisans

Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
 
Meslek Alt Ana Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Meslekler
 
Meslek Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meslekler
 
Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meslekler
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Görev ve İşlem Basamakları : Alansız Ön Lisans; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak belirlenmiştir.

Alansız Ön Lisans Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı mesleği için “3113.22” kod olarak kullanılır iken Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri mesleği için “8343.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alansız Ön Lisans Meslek Kodu “9901.01” olarak belirlenmiştir.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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