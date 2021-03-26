Alansız Ön Lisans Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
Alansız Ön Lisans meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Alansız Ön Lisans meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Kodu : 9901.01
Meslek Adı : Alansız Ön Lisans
Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Meslekler
Meslek Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meslekler
Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meslekler
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans
Görev ve İşlem Basamakları : Alansız Ön Lisans; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak belirlenmiştir.
Alansız Ön Lisans Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı mesleği için “3113.22” kod olarak kullanılır iken Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri mesleği için “8343.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Alansız Ön Lisans Meslek Kodu “9901.01” olarak belirlenmiştir.