Alansız Ön Lisans Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı mesleği için “7422.17” kod olarak kullanılır iken Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektrik-Gaz İstihsal Ve Dağıtım) mesleği için “3131.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alansız Ön Lisans Meslek Kodu “9901.01” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın