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  3. Alanya, Avsallar Mahallesi'ndeki bir restoranda 61 litre sahte içki ele geçirildi!

Alanya, Avsallar Mahallesi'ndeki bir restoranda 61 litre sahte içki ele geçirildi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir restorana düzenlediği operasyonda çeşitli markalarda 61 litre sahte içki ile 2 litre kaçak içki ele geçirilirken olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Alanya, Avsallar Mahallesi'ndeki bir restoranda 61 litre sahte içki ele geçirildi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir restorana düzenlediği operasyonda çeşitli markalarda 61 litre sahte içki ile 2 litre kaçak içki ele geçirilirken olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, Avsallar Mahallesi'ndeki bir restoranda yüklü miktarda sahte içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese saat 12.00 sıralarında baskın düzenleyen jandarma yaptıkları aramalarda sahte olduğu tespit edilen 38 litre cin, 18 litre votka, 5 litre rakı ile bandrolsüz 2 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgi iş yeri sahibi İ.U. gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.U. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Alanya, Avsallar Mahallesi'ndeki bir restoranda 61 litre sahte içki ele geçirildi!

Alanya, Avsallar Mahallesi'ndeki bir restoranda 61 litre sahte içki ele geçirildi!



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