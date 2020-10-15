Alanya Kestelspor'da Cevat Kuy'un koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Alanya Kestelspor'dan yapılan açıklamada yapılan testler sonucunda 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi verilirken, bu ismin 27 yaşındaki sağ bek Cevat Kuy olduğu ifade edildi. Kuy'un tedavisine başlandığı açıklanırken, kulüpte gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

CEVAT KUY KİMDİR?

Cevat Kuy, 15 Ekim 1993 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelmiştir.

AlanyaKestelspor'da oynatan futbolcunun sözleşme bitiş tarihi 31 Mayıs 2021'dir.