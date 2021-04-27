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Alanya'da çiftçilere destek! Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor

Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi'nin işbirliğinde yürütülen "Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi" kapsamında fide dağıtımı devam ediyor.

Alanya'da çiftçilere destek! Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında üretimi yapılan su kabağı fideleri Alanya'yı süslemeye devam ediyor. Fide dağıtımları, 28 Nisan Çarşamba günü (yarın) saat 09.30'da Konaklı Mahallesi Vatan Caddesi ve Avsallar Mahallesi Konak Caddelerinde devam edecek.

DAĞITIMLAR HER YIL DEVAM EDECEK

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, su kabağı fideleri üretim ve dağıtım organizasyonunun her yıl devam edeceğini belirtti. Müdür Uyar, "Alanya'mıza özgü fidelerin çoğaltılması için çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Alanya'da çiftçilere destek! Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor

Alanya'da çiftçilere destek! Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor

Alanya'da çiftçilere destek! Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor

Alanya'da çiftçilere destek! Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor

Alanya'da çiftçilere destek! Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor

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