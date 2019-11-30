Alanya’da denizde hortum paniği!
Antalya'daki Alanya bölgesinde, denizde bir hortum çıktı. Ancak kıyıya bile yaklaşamadan, hortum ortalıktan kayboldu.
Akdeniz'de çıkan hortum çevre sakinlerini korkuttu...
Alanya’ya bağlı İncekum Mahallesi’nde öğle saatlerinde denizde hortum çıktı. Yaklaşık 4 kilometre açıkta çıkan hortum yaklaşık 15 dakika su yüzeyinde ilerledi. Okurcalar Mahallesi açıklarına kadar süren hortum kıyıya ulaşamadan kayboldu. Kıyıda bulunan turistler ve vatandaşlar ilgiyle izledikleri hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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