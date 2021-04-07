TFF ve Kulüpler Birliği'nden flaş karar: Futbolcular, teknik adam ve hakemler aşılanacak!Ünlü şarkıcı kendisine gelen taciz mesajlarını ifşa ettiİmsak nedir? Ne zaman başlar?Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? - Diyanet İşleri BaşkanlığıOruç fidyesi ne demektir?Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildiMasumiyet 7. bölüm canlı izle| Masumiyet son bölüm Fox TV canlı izleÇılgın sayısal loto sonuçları 7 Nisan 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Şans Topu çekiliş sonuçları 7 Nisan 2021 | Milli Piyango İdaresiSadakatsiz 25. bölüm canlı izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Alanya’daki tepegözler yenileriyle değiştiriliyor

Alanya’daki tepegözler yenileriyle değiştiriliyor

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kent genelinde bulunan eskimiş veya kırılmış tepegözler tespit edilerek yenileniyor.

Alanya’daki tepegözler yenileriyle değiştiriliyor

Alanya Belediyesi, tüm kadrolarıyla sezon hazırlıklarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kent genelinde bulunan eskimiş veya kırılmış tepegözler tek tek tespit edilip yenileriyle değiştiriliyor. Eskiyen veya kırılan tepegözler ise tamir edilip boyanarak yeniden kullanıma sunuluyor.

"HALKIMIZA TEMİZ BİR KENT SUNUYORUZ"

Çevre temizliğinin öneminin COVID-19 pandemisi ile birlikte daha da arttığını ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Kentimizi temiz ve sağlıklı şartlarda tutabilmek adına ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT