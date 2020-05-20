Alanyaspor hazırlıklara devam ediyor!

Koronavirüsün vurduğu futbol sektöründe Türkiye'de maçların devamına karar verilmişti. Takımlar da hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde tek grup halinde sahaya çıkan futbolcular ilk olarak ısınma çalışması yaptı.

AKŞAM ÇALIŞMALARA DEVAM

Daha sonra kondisyon çalışması yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı. Alanyaspor çalışmalarını bu akşam tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.