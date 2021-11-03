Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi hakkında bugün sosyal medyada ortaya atılan bir iddia gündem oldu. Camdaki Kız dizisinin baş kahramanları Nalan ile Sedat'ın gerçekte Cem Uzan ve ayrıldığı eşi Alara Koçibey olduğu iddia edildi. İddialar hakkında henüz bir açıklama gelmedi fakat, hikayelerin benzerliği kafaları karıştırdı. Peki Alara Koçibey kimdir? Nereli, kaç yaşında? Camdaki kız Nalan karakteri gerçekte Alara Koçibey mi? İşte Alara Koçibey Biyografisi...

ALARA KOÇİBEY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Alara Koçibey mimar ve tasarımcıdır. İş adamı Cem Uzan’ın eşidir. Türk ünlü ralli sporcusu Renç Koçibey’in kızı ve aynı zamanda oyuncu Seben Koçibey’in kız kardeşidir.

Alara Koçibey 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Babası ralli sporcusu Renç Koçibey ve annesi Meryem Koçibey’dir. Seben Koçibey adında bir kız kardeşi bulunmaktadır. Lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra üniversite hayatına 3 farklı ülkede devam etti. İstanbul, Londra ve New York’ta İç Mimarlık eğitimi aldı. İşadamı Cem Uzan ile evliliğinden Emre Renç ve Yasemin Paris adında iki çocuğu dünyaya geldi. Alara Koçibey Cem Uzan 13 yıl sonra olaylı bir şekilde ayrıldı.

Alara Koçibey projeleri arasında Caddebostan’da bulunan Polat İnşaat, Vaniköy, Ulus ve Yenikoy konut projeleri ve Lotus Evleri yer alıyor. Koçibey, Cem Uzan’da boşandıktan sonra magazin dünyasında özel hayatı ile yeniden yer aldı. Ardından kendisinden on yaş küçük Eren Morova ile aşk yaşamaya başladı.

CAMDAKİ KIZ NALAN GERÇEKTE ALARA KOÇİBEY Mİ?

Camdaki Kız dizisinin başrolündeki karakterler Sedat ve Nalan da meğer elit kesimden olan bir çiftmiş. Babası yokluktan devleşmiş, yakışıklı bir genç olan Cem'le babası itibârlı bir adam olan Alara'nın, ailelerin zoru ile sözleşme üzerine kurulu bir evlilik yaptılar. Bu evliliklerinde mutlu olamadılar çünkü Cem’in görüştüğü başka insanlar vardı.

Cem evliliğini ihmal edince Alara’ya bir yalı hediye edilmiş ama Cem o yalıya pek uğramamış. Zamanla Alara hanım şoförü ve koruması ile yakınlaşmaya başlamış.Cem Uzan, ABD’li özel güvenlik timi ile Paris'e kaçış planları içindeyken bu ilişki tespit edilmiş ve kendisine sunulmuş.

Aralarında zaten evlilik sözleşmesi olmasından dolayı Alara Hanım'a hiçbir bedel ödemeden anında boşanmışlar. Bunların yaşandığı süreçte Alara Hanım psikolojik olarak çok yıpranmış ve Gülseren Hanım'dan danışmanlık almaya başlamış.

​​​​​​​