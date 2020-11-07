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  3. Alarm veriyordu! Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi!

Alarm veriyordu! Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi!

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan koronavirüs vakalarının ardından 65 yaş ve üstündekilere 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Alarm veriyordu! Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi!

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplandı. Kentte son dönemlerde artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbirler alındı.

Kurulun aldığı karara göre, 65 yaş ve üstündekilere 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Alarm veriyordu! Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi!

Kurul tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00- 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin muaf tutulmasına oy birliği ile karar verildi" ifadeleri yer aldı.

Kısıtlamalara uymayanlara ilgili maddeler gereğince para cezası uygulanacağı belirtildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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