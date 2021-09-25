Alaşım ne demek, TDK'ya göre Alaşım kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alaşım ne demek? Alaşım TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alaşım kelimesi. Peki alaşım ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alaşım nedir, alaşım kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Alaşım kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Alaşım kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ALAŞIM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alaşım kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alaşım kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal, halita



ALAŞIM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- alaşım korozyonu, bakır alaşımı

