Alassane Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alassane Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alassane Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alassane Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alassane Traore 2 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alassane Traore Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına - tarihinde katılmıştır. Alassane Traore'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alassane Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alassane Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ağustos 2022 yılında Blansko
31 Aralık 2022 yılında MFK Vyskov
Alassane Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alassane Traore şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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