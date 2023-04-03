Alassane Zeba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alassane Zeba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alassane Zeba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alassane Zeba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alassane Zeba 24 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Burkina Faso uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alassane Zeba Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alassane Zeba'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Alassane Zeba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alassane Zeba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Eylül 2022 yılında Jong KVM
Alassane Zeba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alassane Zeba şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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