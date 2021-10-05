Alaten ne demek, TDK'ya göre Alaten kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alaten ne demek? Alaten TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alaten kelimesi. Peki alaten ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alaten nedir, alaten kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Alaten kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Alaten kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ALATEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alaten kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alaten kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cüzzamlı

