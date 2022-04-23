Alaturka Saat ne demek, TDK'ya göre Alaturka Saat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alaturka saat ne demek? Alaturka saat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alaturka saat kelimesi. Peki alaturka saat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alaturka saat nedir, alaturka saat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALATURKA SAAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alaturka saat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alaturka saat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güneşin batışında 12'yi gösterecek bir biçimde ayarlanmış saat, ezani saat

