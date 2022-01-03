Alaz Taraz ne demek, TDK'ya göre Alaz Taraz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alaz taraz ne demek? Alaz taraz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alaz taraz kelimesi. Peki alaz taraz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alaz taraz nedir, alaz taraz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALAZ TARAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alaz taraz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alaz taraz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dağınık



ALAZ TARAZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Niko'nun karısı saçı başı alaz taraz, çardağın bir kenarında inleyerek yatıyor.

