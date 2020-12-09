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ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko ŞİFRESİZ CANLI İZLE | beIN SPORTS linki

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, ALBA Berlin deplasmanına çıkıyor. Peki, ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi? İşte detaylar...

ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko ŞİFRESİZ CANLI İZLE | beIN SPORTS linki

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e konuk olacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 12 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, gösterdiği bu performansla 18 takımlı ligde 12. sırada yer alıyor. Öte yandan Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin, 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce yapılan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin rakibine galibiyetlerde 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Peki, ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi? İşte detaylar...

ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 13. hafta maçında Alba Berlin’e konuk oluyor. 10 Aralık Perşembe günü TSİ 22.00’da Mercedes Benz Arena’da oynanacak bu mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Seffi Shemmesh (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.

HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

EuroLeague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun maçlarını dönüşümlü olarak şifresiz yayınlayan beIN SPORTS'un, yarın akşam oynanacak ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçını da beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz yayınlanacak.

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Onur Çelik
Spor Editörü


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