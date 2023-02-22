Alban Hidri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alban Hidri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alban Hidri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alban Hidri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alban Hidri 16 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alban Hidri Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Alban Hidri'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Alban Hidri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alban Hidri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Ekim 2022 yılında PASA Irodotos
Alban Hidri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alban Hidri şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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