Alban Shillova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alban Shillova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alban Shillova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alban Shillova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alban Shillova 13 Ağustos 1992 tarihinde Zllatar, Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alban Shillova Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alban Shillova, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alban Shillova'nin FC Malisheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alban Shillova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alban Shillova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alban Shillova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alban Shillova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2014 yılında FK Bylis

1 Ağustos 2014 yılında KF Trepca

1 Temmuz 2015 yılında FC Drita

1 Temmuz 2016 yılında KF Liria

1 Ocak 2017 yılında FC Drita

1 Ağustos 2017 yılında KF Vllaznia

1 Şubat 2018 yılında KF Flamurtari

1 Temmuz 2019 yılında FC Prishtina

1 Şubat 2020 yılında KF Drenica

1 Temmuz 2020 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2021 yılında FC Llapi

18 Temmuz 2022 yılında FC Malisheva

Alban Shillova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alban Shillova şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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