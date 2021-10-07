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Albatr ne demek, TDK'ya göre Albatr kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Albatr kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Albatr ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Albatr nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Albatr kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Albatr ne demek, TDK'ya göre Albatr kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Albatr ne demek? Albatr TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi albatr kelimesi. Peki albatr ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre albatr nedir, albatr kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Albatr kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Albatr kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

ALBATR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Albatr kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Albatr kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre albatr kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaymak taşı

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