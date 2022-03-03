Albatros ne demek, TDK'ya göre Albatros kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Albatros ne demek? Albatros TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi albatros kelimesi. Peki albatros ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre albatros nedir, albatros kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALBATROS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Albatros kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Albatros kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre albatros kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fırtına kuşugillerden, 1 metre uzunluğunda, Atlantik Okyanusu'nda yaşayan iri bir tür kuş (Diomedea exulans)

