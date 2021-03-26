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Albay (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Albay (Jandarma) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Albay (Jandarma) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Albay (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0110.42
 
Meslek Adı : Albay (Jandarma)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler
 
Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar
 
Meslek Grubu : Subaylar
 
Meslek Birim Grubu : Subaylar
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Albay (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri mesleği için “8131.30” kod olarak kullanılır iken Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler mesleği için “7221.19” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Albay (Jandarma) Meslek Kodu “0110.42” olarak belirlenmiştir.

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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