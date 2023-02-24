Alber Silviev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alber Silviev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alber Silviev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alber Silviev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alber Silviev 2 Mart 2002 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Албер Деянов Силвиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alber Silviev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alber Silviev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alber Silviev'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alber Silviev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alber Silviev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alber Silviev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alber Silviev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Dunav

Alber Silviev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alber Silviev şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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