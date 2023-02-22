Albert Hilary kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Hilary Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Hilary adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Albert Hilary Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Albert Hilary {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Albert Hilary Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albert Hilary, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Albert Hilary'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Albert Hilary Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Albert Hilary Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Albert Hilary şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.