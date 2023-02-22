Albert Korvah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Korvah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Korvah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Albert Korvah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Albert Korvah {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Liberya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Albert Korvah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 23 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Albert Korvah'nin Rivers United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Albert Korvah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Albert Korvah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Eylül 2022 yılında Rivers United
Albert Korvah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Albert Korvah şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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