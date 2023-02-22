Albert Labik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Labik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Labik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Labik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Labik 13 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Albert Labík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Labik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albert Labik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Albert Labik'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albert Labik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Labik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Labik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Labik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag B

Albert Labik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Labik şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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