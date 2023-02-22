Albert Watson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Watson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Watson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Watson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Watson 8 Eylül 1985 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Watson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Albert Watson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Albert Watson'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albert Watson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Watson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Watson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Watson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2001 yılında Ballymena

1 Temmuz 2011 yılında Linfield

25 Şubat 2013 yılında FC Edmonton

15 Mart 2018 yılında KR Reykjavík

18 Şubat 2019 yılında Ballymena

1 Temmuz 2019 yılında Larne FC

Albert Watson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Watson şuan Larne FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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