Alberto Brignoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Brignoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Brignoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Brignoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Brignoli 19 Ağustos 1991 tarihinde Trescore Balneario şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Brignoli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vigo Global Sport Services Srl yapmaktadır. Alberto Brignoli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Alberto Brignoli'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alberto Brignoli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BrignoliAlberto

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/brigno_22_/

Alberto Brignoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Brignoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alberto Brignoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Brignoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Grumellese

1 Temmuz 2008 yılında Montichiari J.

1 Temmuz 2009 yılında AC Montichiari

1 Temmuz 2011 yılında Lumezzane

30 Haziran 2012 yılında AC Montichiari

12 Temmuz 2012 yılında Ternana

1 Temmuz 2015 yılında Juventus

2 Temmuz 2015 yılında Sampdoria

30 Haziran 2016 yılında Juventus

20 Temmuz 2016 yılında CD Leganés

6 Ocak 2017 yılında Juventus

9 Ocak 2017 yılında Perugia

30 Haziran 2017 yılında Juventus

4 Ağustos 2017 yılında Benevento

30 Haziran 2018 yılında Juventus

25 Temmuz 2018 yılında Palermo

18 Temmuz 2019 yılında Empoli

3 Eylül 2021 yılında Panathinaikos

Alberto Brignoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Brignoli şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.