Alberto Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Jimenez 15 Kasım 1992 tarihinde La Oliva (Fuerteventura) şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Jiménez Benítez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Jimenez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Alberto Jimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alberto Jimenez'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alberto Jimenez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AlbertoLaoliva

Alberto Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alberto Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CD Tenerife

14 Ağustos 2014 yılında V. Mestalla

30 Haziran 2015 yılında CD Tenerife

10 Ocak 2022 yılında Albacete

30 Haziran 2022 yılında CD Tenerife

13 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2023 yılında Córdoba CF

Alberto Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Jimenez şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

U.D. Fuerteventura

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.