Alberto Quiles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Quiles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Quiles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Quiles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Quiles 27 Nisan 1995 tarihinde Huelva şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Quiles Piosa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Quiles Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eugenio Botas Asesoria Deporti yapmaktadır. Alberto Quiles, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alberto Quiles'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alberto Quiles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alberto_quiles/

Haberin Devamı

Alberto Quiles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Quiles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Alberto Quiles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Quiles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2013 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2014 yılında Huelva U19

24 Temmuz 2014 yılında Córdoba CF B

30 Ocak 2015 yılında Marbella FC

30 Haziran 2015 yılında Córdoba CF B

1 Ağustos 2017 yılında UCAM Murcia

26 Ocak 2018 yılında Córdoba CF B

1 Temmuz 2018 yılında Córdoba CF

23 Ağustos 2018 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2019 yılında Córdoba CF

13 Temmuz 2019 yılında Recr. Huelva

1 Temmuz 2021 yılında Dep. La Coruña

Alberto Quiles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Quiles şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.