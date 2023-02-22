Alberto Simoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Simoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Simoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Simoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Simoni 5 Kasım 1996 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Simoni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Alberto Simoni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alberto Simoni'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alberto Simoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Simoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alberto Simoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Simoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında PO N. Kallikr.

1 Temmuz 2017 yılında Aris Paleochor.

26 Temmuz 2019 yılında Veria NPS

27 Temmuz 2021 yılında Tilykratis

9 Ağustos 2022 yılında Makedonikos

Alberto Simoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Simoni şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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