Alberto Stegman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Stegman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Stegman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Stegman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Stegman 1 Şubat 1994 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alberto Mario César Stegman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Stegman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Alberto Stegman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alberto Stegman'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alberto Stegman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alberto Stegman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alberto Stegman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Stegman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2016 yılında Brown Adrogué

30 Haziran 2019 yılında Tigre II

2 Temmuz 2019 yılında Brown Adrogué

11 Ocak 2022 yılında CA San Telmo

Alberto Stegman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Stegman şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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