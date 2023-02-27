Albin Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albin Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albin Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albin Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albin Krasniqi 3 Haziran 2001 tarihinde Kaçanik i Vjetër şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albin Krasniqi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albin Krasniqi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Albin Krasniqi'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Albin Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albin Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albin Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albin Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Drita

25 Ocak 2020 yılında KF Ferizaj

28 Temmuz 2020 yılında FC Drita

16 Ocak 2023 yılında KF Ferizaj

Albin Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albin Krasniqi şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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