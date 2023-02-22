Albin Winbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albin Winbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albin Winbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albin Winbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albin Winbo 27 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Albin Eric Winbo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albin Winbo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Albin Winbo'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Albin Winbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albin Winbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albin Winbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albin Winbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Varbergs GIF

1 Ocak 2017 yılında Tvååkers IF

8 Ocak 2020 yılında Varbergs BoIS

11 Ağustos 2022 yılında Sandefjord

31 Aralık 2022 yılında Varbergs BoIS

20 Ocak 2023 yılında Cork City

Albin Winbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albin Winbo şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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