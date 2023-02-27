Albion Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albion Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albion Berisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albion Berisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albion Berisha 4 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albion Berisha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına - tarihinde katılmıştır. Albion Berisha'nin FC Malisheva ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albion Berisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albion Berisha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albion Berisha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albion Berisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albion Berisha şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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