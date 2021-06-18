Demet Akalın'ın albüm kapağı çalıntıymış!

Beğenilse de beğenilmese de, her yaptığı şarkıyla, attığı adımla ve her yazdığıyla olay olan Demet Akalın, bu defa da çok konuşulacak.

Şüphesiz Türkiye'nin en çok dinlenen pop şarkıcılarından biri olan Akalın, çıkardığı bütün albümler ve yaptığı bütün şarkılalar bu zamana kadar trendlerde hep bir numara oldu.

Fakat bugün, 2014 yılında piyasaya sunduğu "Rekor" albümüyle ilgili öyle bir gerçek gün yüzüne çıktı ki! Okuyanları hem güldürüp hem de hayretlere düşüren bu gerçek, yine gündeme bomba gibi düştü

PHOTOSHOP ÖYLE BİR AMAÇ İÇİN KULLANILMIŞ Kİ! KAPAK FOTOĞRAFI ÇALINTI ÇIKTI!

Demet Akalın, Dolce & Gabbana markasının 2013-2014 kreasyonunda çekilen bir fotoğrafta, modelin kafasını photoshopla kaldırtıp, fotoğrafa kendi kafasını yerleştirtmiş. Global bir moda blogunda, Dolce & Gabbana markasının o yıllara paylaşılan fotoğrafı fark eden Türk takipçileri, olayı hemen farketti. Modelin yüzüne Demet Akalın’ın yüzünün shoplanarak yerleştirildiği, fotoğrafın tamamen modele ait olduğu ortaya çıktı.

PHOTOSHOP'U YAPAN İSİMLER BELLİ OLDU!

Bu çok konuşulacak albüm kapak resminin yaratıcıları; Müjdat Kupsi ve Özlem Semiz'miş.