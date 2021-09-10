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Alburak isminin anlamı nedir, Alburak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Alburak isminin anlamı; İşte Burak anlamında kullanılan bir ad. Bu içeriğimizde Alburak isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Alburak isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Alburak isminin anlamı nedir, Alburak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Alburak isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Alburak ismi ne demek, Alburak ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Alburak isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Alburak İsminin anlamı nedir? TDK Alburak anlamı:

İşte Burak anlamında kullanılan bir ad. TDK'da bulunamamaktadır. 

Alburak İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuranda geçmiyor.

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Alburak isminin kökeni:

Alburak ismi Fars+Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Alburak isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Alburak isminin rengi:

Haki

Alburak ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 7 harf bulunmaktadır.

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Alburak isminin Harf Analizi Nedir ?

Alburak ismi 7 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

B : Sezgisel, sakin

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

Alburak isminin Numerolojisi Kaçtır?

Alburak ismi 7 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

L : 15

B : 2

U : 25

R : 21

A : 1

K : 14

= 79 Alburak İsminin Numeroloji Toplamı 79’dir.

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Alburak isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Alburak ismi 7 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Alburak isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1   L: 3   B: 2   U: 3   R: 9    A: 1   K: 2 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Alburak isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

 

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