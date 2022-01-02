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Alçak Basınç ne demek, TDK'ya göre Alçak Basınç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Alçak Basınç kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Alçak Basınç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Alçak Basınç nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Alçak Basınç kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Alçak Basınç ne demek, TDK'ya göre Alçak Basınç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alçak basınç ne demek? Alçak basınç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alçak basınç kelimesi. Peki alçak basınç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alçak basınç nedir, alçak basınç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ALÇAK BASINÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alçak basınç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alçak basınç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Barometrede 760 milimetre altında bulunan, kötü havayı işaret eden hava durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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