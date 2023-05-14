Alçaklar Daha şimdiden başladılar, PKK sempatizanı gazeteciden seçim dezenformasyonu

Oy verme işlemi devam ederken alçaklar daha şimdiden yalan haberler yaymaya başladı. Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen gazeteci Amed Dicle, Van Kalecik Atatürk Ortaokulu'nda ağzı mühürsüz pusula torbaları olduğu dezenformasyonunu yaymaya kalktı.

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Alçaklar Daha şimdiden başladılar, PKK sempatizanı gazeteciden seçim dezenformasyonu

erör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen gazeteci Amed Dicle, Van Kalecik Atatürk Ortaokulu'nda ağzı mühürsüz pusula torbaları olduğu dezenformasyonunu yaymaya kalktı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Van Kalecik Atatürk Ortaokulu'nda ağzı mühürsüz pusula torbaları var' iddiası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur. Genelge ve kanun gereği kese diye tabir edilen mühür ve kaşelerin olduğu torba, mühürlü olmak zorundadır. Ancak, bu keselerin konduğu büyük torbalarda ise mühür olması gerekmemektedir. Görüntülerdeki torbaların, keselerin olduğu büyük torbalar olduğu açıkça görülmektedir. Bilindiği üzere sandık kurulu; bir başkan, bir üye memur ve tüm siyasi partilerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Herhangi bir oy pusulasına bir işlem yapıldığı tespit edilmesi halinde, bu sandık kurulları tutanak tutmaktadırlar. Yanıltıcı bilgilere itibar etmeyiniz" denildi.

KAYNAK: Haber7

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