Alçı Kalıp ne demek, TDK'ya göre Alçı Kalıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alçı kalıp ne demek? Alçı kalıp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alçı kalıp kelimesi. Peki alçı kalıp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alçı kalıp nedir, alçı kalıp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALÇI KALIP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alçı kalıp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alçı kalıp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyin üzerine alçı dökülerek alınan kalıp

