Alçı Sıva Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Alçı Sıva Uygulayıcısı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, alçı sıva öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, makine ile püskürtme veya elle alçı uygulaması, perdah alçısı yapan, iş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Alçı Sıva Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Alçı Sıva Uygulayıcısı Maaşları

Alçı Sıva Uygulayıcısı maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük maaşı 2.926 -TL, En yüksek ise 4.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Alçı Sıva Uygulayıcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Alçı Sıva Uygulayıcısı Ne İş Yapar?

Alçı Sıva Uygulayıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Alçı sıva öncesi hazırlık işlemlerini yürütmek

e) Yüzeyi ve Anoları hazırlamak

f) Gerekli yerlere köşe profilini yerleştirmek

g) Makine alçısını hazırlamak

h) Alçı harcını yüzeye uygulamak

i) Anoların yerini doldurmak

j) Çelik mala ile rötuş yapmak

k) Elle yapılan alçıyı hazırlamak

l) Ano aralarını alçıyla doldurmak

m) Anoların yerini doldurmak

n) Perdah alçısı yapmak

o) Perdah alçısını hazırlamak

p) Perdah alçısını yüzeye uygulamak

q) İş sonu kontrol ve temizlik işlemlerini yürütmek

r) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Alçı Sıva Uygulayıcısı Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Alçı Sıva Uygulayıcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Alçı Sıva Uygulayıcısı mesleğinin meslek kodu 7123.09 olarak belirlenmiştir

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