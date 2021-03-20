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Alçılı kolunu kontrol ettirmeye gitti! Çantayı çalarak elini kolunu sallaya sallaya çıktı

Kolu alçıyla kaplı bir kişi Başakşehir’deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde masada bırakılan çantayı çaldı. Şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alçılı kolunu kontrol ettirmeye gitti! Çantayı çalarak elini kolunu sallaya sallaya çıktı

Olay geçtiğimiz günlerde Başakşehir’deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. 

iddiaya göre D.O. isimli şahıs kolunun kırık olmasından dolayı alçıyla kaplanan kolunu kontrol ettirmek için hastaneye gitti. D.O. hastanenin kafeteryasından börek ve meşrubat alarak m asalardan birine oturmak istedi. 

UNUTULMASINI FIRSAT BİLDİ

Başa masada oturan bir kadın çantasını unutarak kafeteryadan ayrıldı. Çantanın unutulduğunu fark ederek kadının ayrıldığı masaya oturan D.O. bir süre yemek yedikten sonra unutulan çantayı çalarak kayıplara karıştı. 

Çantada cüzdan, banka kartları ve elektronik aletler olduğu öğrenildi.

YAKALANDI

Kayaşehir Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ihbar üzerine harekete geçti. Hastanenin güvenlik kameraları tek tek incelenerek şüphelinin kimliği tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli D.O. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


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