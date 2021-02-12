Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü Meslek Kodu Nedir?
Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü Meslek Kodu ile Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı), Şube Müdürü, Orman Yüksek Mühendisi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Güney-Batı (oğuz) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi mesleği için “2310.94” kod olarak kullanılır iken Finans Ve Borsa Hizmetleri Elemanı / Borsa Komisyoncusu mesleği için “3311.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü Meslek Kodu “8114.32” olarak belirlenmiştir.
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