Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Güney-Batı (oğuz) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi mesleği için “2310.94” kod olarak kullanılır iken Finans Ve Borsa Hizmetleri Elemanı / Borsa Komisyoncusu mesleği için “3311.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü Meslek Kodu “8114.32” olarak belirlenmiştir.

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